Iginio Massari alta pasticceria ha aperto questa mattina nel cuore di Roma, nella Galleria Alberto Sordi, il nuovo flagship store

Ha aperto oggi il nuovo negozio nella rinnovata Galleria Alberto Sordi, a pochi passi da via del Corso.

Si tratta della ‘Galleria Iginio Massari Roma’, la sesta in Italia per l’azienda che fa riferimento al Maestro dell’alta pasticceria. L’ambiente di 170 metri quadri è affacciato su due vetrine, in un contesto elegante, armonicamente incastonato in uno dei gioielli architettonici del centro della Capitale.

“L’approdo a Roma è una tappa fondamentale del percorso di sviluppo della nostra azienda – sottolinea il Maestro Iginio Massari – Siamo particolarmente soddisfatti della location, perfetta per intercettare e servire una clientela locale e turistica nello stesso tempo. La qualità senza compromessi e l’alto tasso d’innovazione che contraddistinguono le nostre creazioni contribuirà a rendere Roma ancora più all’avanguardia nel contesto dell’alta pasticceria internazionale”.

In perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, la gamma dei prodotti artigianali disponibili presso la Galleria Iginio Massari Roma comprende l’iconico Maritozzo del Maestro Massari, gli

apprezzati macaron, una vasta offerta di torte, monoporzioni, mignon, confetteria e gustose

creazioni in cioccolato come le rinomate praline e cremini. La caffetteria, accompagnata da soffici prodotti lievitati da colazione, presenta l’esclusiva miscela “Sinfonia del Maestro” studiata insieme a “1895 Coffee designers by Lavazza”.

L’apertura della Galleria Iginio Massari Roma coincide con la disponibilità dei prodotti pensati per la Pasqua, a partire dalla Colomba artigianale, emblema della festività, nelle sue versioni tradizionale, al Pistacchio, Cacao e Cioccolato, Senza Canditi, Cocco e Cannella (novità di

quest’anno) e la nuova Edizione Limitata al Cioccolato e Lampone. Diverse le varietà di Uova firmate Iginio Massari Alta Pasticceria, tra le quali la nuova Edizione Limitata “Doppio Gusto” cioccolato fondente 64% e lampone.

Galleria Iginio Massari Roma, presso Galleria Alberto Sordi

Lunedì – Giovedì dalle 8.00 alle 19.30, Venerdì dalle 8.00 alle 20.00, Sabato dalle 8.30 alle 20.00, Domenica dalle 9.00 alle 20.00

iginiomassari.it

Max