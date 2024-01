Cogliere la varietà e la bellezza delle culture che convivono a Roma, da sempre metropoli a vocazione “globale”: è l’obiettivo del concorso fotografico “Cattura la diversità, ispira il dialogo” promosso dall’Istituto Diplomatico Internazionale.

Al concorso potranno partecipare fotografi non professionisti, con un massimo di tre scatti inediti, realizzati in città, che rappresentino efficacemente la diversità delle culture e favoriscano la comprensione reciproca.

Una giuria di esperti, fotografi professionisti ed esponenti del mondo culturale romano, selezionerà le immagini migliori, per originalità, qualità artistica, forza espressiva e capacità di ispirare il dialogo.

I primi tre classificati riceveranno in premio la frequenza gratuita a corsi di fotografia professionale presso l’Associazione Officine Fotografiche Roma. Le 20 fotografie selezionate, inoltre, saranno esposte nella sede della Società geografica italiana, sul Celio, in una mostra dedicata che si terrà in aprile.

Per iscriversi, a partire dal 1 febbraio 2024, è sufficiente collegarsi al sito del concorso www.captroma.idi-international.org, che riporta in dettaglio il regolamento, e compilare il modulo con i dati personali, l’autorizzazione per la privacy e l’accettazione del regolamento stesso.

Nella seconda settimana di aprile si riunirà la giuria per scegliere gli scatti da esporre nella mostra e i destinatari dei premi. I vincitori saranno annunciati durante l’evento di chiusura della mostra.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

