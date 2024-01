Il Dott. Amici denuncia: “Sosteniamo gli agricoltori”, ed aggiunge: “Salamelecchi ed onorificenze agli speculatori”

Sempre fedele al suo inconfondibile slogan (‘Continuiamo a far maturare le coscienze’), ormai divenuto una sorta di ‘marchio di fabbrica’, il vulcanico Dott. Mariano Amici è tornato a pubblicare sul suo blog personale.

La protesta degli agricoltori, il grido di solidarietà del Dott. Amici: “Sosteniamo gli agricoltori”

Stavolta a motivare l’interesse e la denuncia del medico di Ardea (Roma), divenuto popolare per la tenacia e l’impegno con i quali si è battuto contro la ‘dittatura sanitaria’, nell’ambito della pandemia da Covid (e soprattutto contro un obbligo vaccinale privo di un’affidabile letteratura scientifica), quanto sta accadendo nel settore agricolo, dove continua ad allargarsi a macchia d’olio una protesta, ‘stranamente’ poco seguita dai media.

La protesta degli agricoltori, il Dott. Amici: “Salamelecchi ed onorificenze agli speculatori”

Dunque, scrive il Dott. Amici:

“Come mai in Italia come in tutti i Paesi Occidentali a Bill Gates così come ad altri ‘padroni’ di multinazionali vengono riservate da parte dei vari capi di Stato e di Governo grandi attenzioni, salamelecchi ed onorificenze?

Come mai Bill Gates – prosegue il medico – dopo aver investito nella farmaceutica ora investe in agricoltura?

I Governi dopo aver consegnato ai privati sopranazionali ogni sovranità ora stanno, attraverso le imposizioni dell’Europa, uccidendo gli agricoltori e servendo su un piatto d’oro anche la sovranità’ alimentare a questi SPIETATI SPECULATORI”.

Quindi, conclude Amici dal suo omonimo sito, “Sosteniamo gli AGRICOLTORI, ai quali viene impedito di coltivare, con la consapevolezza che l’attacco non è all’agricoltura ma al POPOLO che deve, tra le varie altre costrizioni, essere OBBLIGATO a NUTRIRSI secondo i voleri dei “PADRONI” che per dominare meglio ci vogliono deboli ed ammalati !

Mariano Amici, medico”

Max