Il farmaco bloccante della pubertà – Pro Vita Famiglia: ”Bene stop a Triptorelina, ora l’Aifa la vieti e ispezioni in tutta Italia”

Stop alla Triptorelina, Pro Vita & Famiglia: “Finalmente l’Italia sta seguendo l’esempio di molti Paesi occidentali un tempo pionieri nell’approccio affermativo alla disforia di genere”

Come tiene a rimarcare in proposito Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, “Finalmente l’Italia sta seguendo l’esempio di molti Paesi occidentali un tempo pionieri nell’approccio affermativo alla disforia di genere – come il Regno Unito – e sta crollando il castello di carte. Auspichiamo quindi che questo possa essere il punto di non ritorno e che il nuovo presidente dell’AIFA Robert Giovanni Nisticò, alla luce delle più recenti ricerche ed evidenze medico-scientifiche, vieti proprio l’uso della Triptorelina per bloccare lo sviluppo puberale di minorenni, per via dei potenziali, gravi e irreversibili danni alla salute”.

Stop alla Triptorelina, Pro Vita & Famiglia: “Lo scandalo Careggi non deve rimanere un campanello d’allarme inascoltato”

Dunque, conclude la nota diffusa dall’Onlus, “Lo scandalo Careggi non deve rimanere un campanello d’allarme inascoltato: il Ministero della Salute disponga quindi immediatamente ispezioni in tutti i centri ospedalieri in cui si tratta la disforia di genere sui minori”.

