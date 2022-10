“Il G20? Forse ci andrò”, il presidente Putin non esclude la sua presenza a Bali, in Indonesia

Diversamente da come affermato – con convinzione – da diversi ‘esperti’, poco fa parlando dell’imminente G20 che si terrà a Bali, in Indonesia, il presidente russo si è invece dichiarato ‘possibilista’. Un’eventualità per altro già ‘azzardata’ qualche settimana fa dal portavoce del Cremlino, Peskov il quale, è stato poi affiancato anche dal ministro degli esteri russo, Lavrov, che chiamato a rispondere se per l’occasione lo Zar avrebbe incontrato il presidente Usa, Biden, replicò affermando “Mai dire mai”.

G20: qualora Putin dovesse recarsi a Bali, sarebbe già una nota positiva, accrescendo le possibilità di un incontro con Biden

Dunque, nell’ottica della situazione geo-politica in atto, questo ”Forse ci andrò” pronunciato dal capo del Cremlino, può essere interpretato come – seppure ‘timido’ – primo segnale ‘distensivo’. Anche perché, qualora Putin decidesse di recarsi a Bali, le possibilità che arrivi poi ad incontrarsi con Biden per discutere della situazione, sono altissime.

In ogni caso, ha poi aggiunto il presidente russo,”Sono grato al presidente dell’Indonesia per l’invito a partecipare al G20. Forse ci andrò, ma in ogni caso la Federazione russa sarà rappresentata ad alto livello”.

Max