“Il Municipio II ha bocciato la nostra mozione per bloccare lo sfratto di ‘Vitattiva’ a San lorenzo”, denunciano i consiglieri di Italia viva

“Il Municipio II ha bocciato la nostra mozione per bloccare lo sfratto...

“Il Municipio II ha bocciato oggi la nostra mozione urgente con la quale chiedevamo alla Presidente Del Bello e alla Giunta municipale di supportare adeguatamente il Campidoglio nell’avvio di un tavolo di confronto istituzionale con la Regione Lazio e gli altri Enti interessati per interrompere la procedura di sfratto dell’Associazione Vitattiva dalla sua storica sede di via dei Campani.

Si tratta di un voto assolutamente incomprensibile, non solo perché qualche giorno fa l’Assemblea capitolina ha votato a favore, in modo compatto, di un nostro atto analogo indirizzato al sindaco Gualtieri, ma soprattutto perché Vitattiva è profondamente radicata nel territorio del secondo Municipio dove rappresenta ormai da anni un insostituibile presidio sportivo e culturale e svolge una funzione sociale di indiscutibile valore. Il Municipio, insomma, boccia quello che l’Assemblea capitolina ha appena approvato, in un cortocircuito logico e politico che è davvero difficile da spiegare ai cittadini e soprattutto che penalizza senza motivo una delle più importanti realtà associative di questa città”.

Così in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marco Dolfi, consigliere Iv del Municipio II.

