Il paradiso delle signore 4: anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 ottobre 2019

È iniziata la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai 1 è alla quarta stagione, e promette di accattivare l’attenzione del pubblico anche quest’anno con Alessandro Tersigni e soci.

Il paradiso delle signore 4: la trama della puntata di oggi, 15 ottobre. Personaggi, cast, attori, anticipazioni

Nella puntata del 15 ottobre, ci sarà l’ingresso di un nuovo personaggio: Angela Barbieri, una ragazza della Pianura Padana che arriva a Milano in cerca di lavoro. Al circolo Angela conosce Adelaide e Riccardo, fa amicizia con Gabriella e Roberta e ottiene un posto senza problemi.

Anche Rocco Amato cerca lavoro: il giovane siciliano diventa magazziniere al Paradiso, ma si scontrerà con il capo Ugo Tagliabue.

Nel frattempo i preparativi per le nozze sono vibranti. Ad Adelaide non piace la cosa, perché per lei Vittorio non è all’altezza di Marta, ma decide comunque di aiutarla. Lei vorrebbe indossare un abito disegnato da Gabriella, ma non tutto va per il verso giusto.

Infatti l’abito che arriverà non sarà quello atteso: tuttavia Vittorio chiede comunque che Gabriella possa fare qualche modifica, e sarà l’inizio di una brillante carriera come stilista.