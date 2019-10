Il paradiso delle signore 4: la trama della puntata di oggi, 16 ottobre 2019

È in corso la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Su Rai 1 la soap arrivata alla quarta stagione, con Alessandro Tersigni e tanti altri attori.

Il paradiso delle signore 4: la trama della puntata di oggi, 15 ottobre. Personaggi, cast, attori, anticipazioni

Nella puntata del 16 ottobre, Umberto Guarnieri ritorna a Milano dopo tanto tempo per il matrimonio della figlia Marta, mentre Gabriella è improvvisamente in pericolo, rischiando di finire investita davanti al market.

Vittorio e Marta sono pronti a dirsi sì: il dottore per lavoro però non potrà accompagnare la moglie alla cerimonia nuziale. Così anche lei rinuncia al matrimonio, soprattutto perché non vuole rivedere il suo ex fidanzato Riccardo.

Umberto intanto torna dalla Svizzera in anticipo, per vedere la figlia coronare il suo sogno d’amore. Marta non vuole che il padre litighi con suo fratello, mentre Adelaide avverte i problemi economici di suo cognato.

La contessa di Sant’Erasmo chiederà al nipote Riccardo di dare una mano al il padre, poiché lui sarà il gestore del patrimonio di famiglia.