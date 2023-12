Il Vaticano smentisce la presunta riforma del conclave

Voci circolate su siti conservatori statunitensi affermano che il Vaticano stia preparando una riforma del Conclave, consentendo ai laici di partecipare alla scelta del prossimo papa. Questa presunta mossa è stata attribuita al cardinale Gianfranco Ghirlanda, ma egli smentisce categoricamente la notizia nel suo colloquio con il Corriere della Sera, definendola “una menzogna”. Ghirlanda nega di aver discusso dell’argomento con Papa Francesco e sottolinea la sua totale mancanza di informazioni a riguardo.

Secondo alcune fonti citate da The Pillar e The Remnant a novembre, la presunta riforma implicherebbe la partecipazione del 25% di laici, uomini e donne, e suore nel Conclave. Tuttavia, il cardinale Ghirlanda nega categoricamente la sua partecipazione alla preparazione di tale documento e la sua conoscenza di eventuali iniziative simili.

La speculazione sulla riforma del Conclave è emersa in seguito alla nomina da parte di Papa Francesco di 99 cardinali, un numero ritenuto da alcuni così elevato da suscitare sospetti di un’ingerenza nel processo di elezione del prossimo papa. Tuttavia, il cardinale Ghirlanda respinge tali voci e sottolinea la sua assenza di coinvolgimento in qualsiasi iniziativa di questo genere. Alcuni osservatori ipotizzano che possa esserci un tentativo di mettere in difficoltà il Papa, cercando di dipingerlo come un leader decisionista e influente anche dopo la sua morte.