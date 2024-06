Impianti sportivi Roma – Bonessio: “Il Santa Lucia Basket è un valore aggiunto per la città, da sostenere e valorizzare”

“Con grande dispiacere raccolgo l’amaro sfogo del presidente del Santa Lucia Sport Mohamed Sanna Ali e da presidente della Commissione Sport di Roma Capitale mi impegno ad aprire un confronto con tutti i concessionari degli impianti sportivi comunali per provare a individuare un luogo idoneo che permetta alla gloriosa società sportiva di Basket paralimpico di allenarsi e disputare le partite.

Conosco il presidente Mohamed Sanna, al quale mi lega una quasi quarantennale amicizia, sin da quando ha iniziato la sua carriera di giocatore arrivando poi in nazionale e fino a ricoprire oggi il ruolo di presidente di una delle più prestigiose realtà sportive paralimpiche a livello italiano e internazionale. So, quindi, molto bene le difficoltà che quotidianamente incontrano per poter svolgere la loro attività e tutto l’impegno che ci mettono atleti, tecnici e dirigenti per promuoverla.

Per questo rivolgo un appello a tutte le istituzioni, da Roma Capitale a Città Metropolitana fino alla Regione Lazio, affinché oltre a individuare delle strutture idonee a ospitare il Santa Lucia ci sia anche la possibilità di reperire le risorse economiche fondamentali nell’organizzazione e il sostentamento di questa grande società sportiva, orgoglio di Roma”.

Così in una nota il presidente della Commissione Sport di Roma Capitale Nando Bonessio.

Max