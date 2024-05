Imprese e crescita – Il plauso di Confimprenditori all’intervento del Governatore Panetta: “Le istituzioni europee ascoltino Bankitalia”

“L’intervento del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, è uno stimolo per gli imprenditori ad investire nell’innovazione e un’esortazione alle istituzioni italiane ed europee a sostenere l’impresa e la crescita. Non possiamo dunque non essere totalmente d’accordo con le sue parole”. Lo ha detto il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, a margine dell’intervento del governatore della Banca d’Italia (nella foto la storica sede di via Nazionale, a Roma). Imprese e crescita, Confimprenditori: “L’esperienza del Next Generation EU e del Pnrr non possa e non debba rimanere un caso isolato legato al fenomeno pandemico da Covid” Nello specifico, ha aggiunto il numero uno degli imprenditori, “Noi riteniamo che l’esperienza del Next Generation EU e del PNRR non possa e non debba rimanere un caso isolato legato al fenomeno pandemico da COVID-19. Tutta l’Europa cresce meno degli Stati Uniti e molto meno del continente asiatico”. Quindi, ha continuato, “È necessario un robusto piano di investimenti pubblici, che non può che trarre origine dal debito comune, che sostenga le produzioni e che destini fondi e risorse all’innovazione delle piccole e medie imprese e all’ammodernamento del sistema infrastrutturale dei Paesi membri”. Imprese e crescita, Confimprenditori: “Senza crescita non saranno sostenibili gli adeguamenti dei salari e i nostri sistemi previdenziali avanzati” Dunque, ha infine concluso il presidente Ruvolo, “Va preso definitivamente atto del fatto che la crescita è l’imperativo per la competitività dell’intero continente nel mondo globale e che senza crescita non saranno sostenibili gli adeguamenti dei salari e i nostri sistemi previdenziali avanzati”. Max