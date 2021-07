In Afghanistan è stato ucciso il fotoreporter Danish Siddiqui, premio Pulitzer nel 2018

Il fotoreporter della Reuters Danish Siddiqui, premio Pulitzer nel 2018 con il team dell’agenzia britannica per i suoi reportage fotografici sulla crisi dei rifugiati Rohingya (Myanmar), è stato ucciso oggi in Afghanistan. Siddiqui stava seguendo gli scontri tra forze afgane, che seguiva come embedded (ovvero al seguito dell’esercito), e talebani al confine con il Pakistan. Aveva 41 anni.

“Danish era un giornalista eccezionale, un marito e un padre devoto e un collega molto amato. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia in questo momento terribile”, hanno dichiarato in una nota il presidente di Reuters Michael Friedenberg e la direttrice Alessandra Galloni. Ancora da chiarire la vicenda in cui è stato ucciso il fotoreporter. “Stiamo cercando urgentemente maggiori informazioni – si legge nella nota – in collaborazione con le autorità della regione”