Incendi Roma – Santori e Picone (Lega): “I Municipi sono rimasti senza fondi sul diserbo stradale, ormai è un’emergenza”

“Mentre si attende a giorni l’uscita dell’ordinanza sulla prevenzione del rischio incendi, i Municipi di Roma Capitale sono costretti a fare i conti con il definanziamento di 100.000 euro dei fondi, già insufficienti, per il diserbo stradale. Fondi che il sindaco Gualtieri ha cancellato senza che Ama abbia ancora preso ufficialmente in carico questo servizio”.

È quanto dichiarano in una nota Fabrizio Santori e Giovanni Picone, consiglieri della Lega, rispettivamente capogruppo in Assemblea Capitolina e al Municipio XII.

“Questo schema”, proseguono, “a nostro avviso impedisce ai Municipi il controllo sugli interventi e soprattutto un ordine di priorità, creando ulteriori disservizi e disagi sulle competenze. Ad oggi i Municipi di Roma hanno attivo solo il bando di manutenzione ordinaria del verde per lavorare su scuole e aree verdi municipali, evidentemente non adeguato per intervenire sui diserbi stradali e per mettere in sicurezza dal rischio incendi le abitazioni del territorio, soprattutto quelle in periferia. Un cortocircuito che abbiamo il dovere di denunciare e che non va nella direzione di un più ampio decentramento amministrativo come tutti auspichiamo. Gualtieri gioca con la sicurezza dei cittadini: questo i romani devono saperlo”.

