(Adnkronos) – Un incendio oggi a Roma è divampato in un palazzo al civico 64 di via dei Giornalisti poco prima delle 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque squadre. Una donna è stata trovata morta al primo piano dello stabile, dove è scoppiato il rogo. Lo stabile è stato invaso dal fumo e le persone presenti sono state evacuate. Al momento le operazioni sono ancora in corso ma la situazione è sotto controllo.