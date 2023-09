Incendio in casa nella notte, un morto e due feriti a Calasca Castiglione

(Adnkronos) –

Una persona è morta nell’incendio di un’abitazione a Calasca Castiglione, nel Verbano. Il rogo, scoppiato intorno alle 4.30 di questa mattina per cause ancora in corso di accertamento, è ora sotto controllo. Secondo le prime informazioni, la vittima non sarebbe riuscita a uscire dall’abitazione mentre altre due persone che si trovavano all’interno sono state portate in salvo dai soccorritori e ricoverate in ospedale in condizioni non gravi. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per far luce sulle cause dell’accaduto.