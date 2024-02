Incidente a Roma, 82enne muore investita da auto ad Acilia

(Adnkronos) – Grave incidente, stamattina, in via della Salvia, all’altezza del civico 117, nella zona di Acilia a Roma. Sul posto è intervenuto il X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Una donna di 82 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto, una Volkswagen Polo, guidata da un italiano di 24 anni, che si è fermato a prestare soccorso. Al fine di consentire i rilievi è stata chiusa via della Salvia, da via delle Case Basse a via delle Calle. Accertamenti sono in corso da parte delle pattuglie della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica delll’accaduto.