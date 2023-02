(Adnkronos) – Incidente stradale mortale lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo. Per cause ancora da accertare un’auto si è schiantata contro un muro di contenimento, ribaltandosi. Per l’uomo e la donna all’interno dell’abitacolo non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto in direzione Palermo, al km 16.900, e sul posto sono intervenute le squadre di vigilanza e assistenza al traffico di Autostrade siciliane, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale del 118.