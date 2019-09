Incidente mortale a Carpi oggi 9 Settembre 2019: muore 29 enne. Chi è, e come è successo

Incidente mortale a Carpi, evento tragico. Perde la vita un 29enne.

E’ successo oggi 09 Settembre 2019 nel primo pomeriggio. La vettura su cui viaggiava il giovane, per cause in corso di chiarimento, è finita fuori strada ribaltata.

Incidente mortale a Carpi oggi 9 Settembre 2019: perde la vita un 29enne

Tragedia drammatica sul fronte stradale a Carpi. Alle 13.30 lungo la Statale Romana Nord che collega Carpi a Novi ha perso la vita un 29enne alla guida di un’auto.

L’auto su cui viaggiava il conducente, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. Il giovane è deceduto sul colpo. Sul posto l’elisoccorso da Bologna e il 118.