Incidente stradale ad Anzio: 52enne con crack e senza assicurazione

Brutto incidente stradale ad Anzio: nell’auto spunta droga. Un pericoloso incidente ad Anzio in via taglio delle 5 miglia ha visto coinvolta una donna di 52 anni, di Nettuno, uscita di strada e con l’auto ad impattare contro la recinzione di un’abitazione privata fino a sfondarla.

La donna, soccorsa in codice rosso all’ospedale di Anzio, non è in pericolo di vita. Tuttavia, nel corso delle operazioni di soccorso i medici si sono accorti che la donna aveva tra gli abiti delle sostanze che potevano sembrare stupefacenti.

Incidente stradale ad Anzio: droga in auto senza assicurazione

La Polizia locale, ha avviato le operazioni per ricostruire la dinamica dello scontro e, durante la perquisizione della vettura, ha trovato alcune dosi di droga. I carabinieri di Anzio hanno riscontrato che si trattasse di crack in modica quantità e nei limiti dell’uso personale.

I medici eseguiranno anche i test di legge per capire se la donna era alla guida sotto l’effetto di droga e alcol. La polizia locale ha anche notato che la vettura della donna era sprovvista di assicurazione. Dunque, avviate e contestazioni previste dalle legge, compreso il ritiro della patente, il sequestro di quello che resta dell’auto e la segnalazione in Prefettura come assuntore di droghe per la donna ferita.