“A Roma una morte su tre sulle strade riguarda pedoni e ciclisti. Chiediamo da tempo interventi concreti di messa in sicurezza dei passaggi pedonali. Bene i primi trenta, ma non basta. L’ obiettivo di ridurre solo del 20% non è in linea con gli impegni europei di dimezzare le vittime entro il 2030, #laziostradesicure.”

Lo scrive su X il Consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure.

Max