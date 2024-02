Incidenti stradali – Azione: “Petizione Lazio Strade Sicure, arriva il patrocinio dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada”

“Sono molto soddisfatto che la Petizione che ho lanciato a sostegno della proposta di legge Lazio Strade Sicure, sia stata patrocinata dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – AIFVS”.

E’ quanto affermato dal Consigliere regionale del Lazio di Azione e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, Alessio D’Amato.

Incidenti stradali Lazio – D’Amato: “Il nostro obiettivo è ambizioso ma concreto, ridurre il numero di vittime così come fissato dalle direttive europee”

Come ha tenuto a rimarcare il consigliere, “Ringrazio la Presidente nazionale dell’AIFVS Giuseppa Cassaniti e il responsabile di Roma Sergio Toscano, per l’importante collaborazione. Una sinergia fondamentale per arrivare quanto prima a una rapida discussione e approvazione della legge. La Petizione sul sito www.laziostradesicure.it. Il nostro obiettivo è ambizioso ma concreto, ridurre il numero di vittime così come fissato dalle direttive europee, e per farlo bisogna puntare sulla prevenzione”.

Incidenti stradali Lazio – D’Amato: “Questa nuova collaborazione contribuirà in modo efficace a massimizzare gli sforzi e a raggiungere questo traguardo”

Dunque, ha poi concluso il promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, “Sono sicuro che questa nuova collaborazione contribuirà in modo efficace a massimizzare gli sforzi e a raggiungere questo traguardo”.

