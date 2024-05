Incidenti sul Lavoro: in Italia –  Lo sfogo di Confimprenditori: “Basta con le morti di Stato, dovute all’incuria di chi dovrebbe prevenire e proteggere chi lavora”

“Basta con le morti di Stato. Non chiamiamoli più incidenti sul lavoro perché non lo sono. Sono morti annunciate dovute all’incuria di chi dovrebbe prevenire, vigilare e proteggere chi lavora. Se gli imprenditori si devono giustamente assumere le proprie responsabilità in quanto datori di lavoro, altrettanto deve fare lo Stato garantendo la sicurezza dei cantieri e delle proprie infrastrutture”. Incidenti sul Lavoro in Italia, Confimprenditori: “Purtroppo quando sosteniamo che gli scioperi e i proclami dei sindacati non fermano le morti sul lavoro abbiamo ragione” E’ a dir poco furente Stefano Ruvolo, presidente di Confimprenditori, chiamato a commentare la notizia dell’incidente sul lavoro – l’ennesimo – stavolta avvenuto all’interno del cantiere della Metro di Napoli: “Purtroppo – afferma – quando sosteniamo che gli scioperi e i proclami dei sindacati non fermano le morti sul lavoro abbiamo ragione”. Incidenti sul Lavoro in Italia, Confimprenditori: “Servono i fatti per porre fine a queste stragi di Stato” Dunque, conclude il rappresentante degli imprenditori del Paese, “Servono i fatti per porre fine a queste stragi di Stato. Per questo Confimprenditori è già al lavoro per organizzare un tavolo di confronto che metta insieme imprese, lavoratori, parti sociale e istituzioni per trovare un accordo al fine di rivedere e migliorare la normativa sulla sicurezza sul lavoro”. Max