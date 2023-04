Incoronazione Carlo III, tutti gli ospiti da Harry a Mattarella

(Adnkronos) – Chi sarà presente all’incoronazione di re Carlo III e della Regina Camilla? Dal figlio ribelle Harry ad ospiti istituzionali come il presidente francese Emanuel Macron e quello italiano Sergio Mattarella fino alla first lady americana Jill Biden, gli invitati alla cerimonia nell’abbazia di Westminster sono circa 2mila, e comprendono anche volontari di associazioni della società civile. Non si conoscono tutti i nomi e vi è attesa per sapere se vi saranno anche celebrità del mondo della cultura e dello spettacolo.

MEMBRI DELLA FAMIGLIA REALE – Saranno presenti l’erede al trono William con la moglie Kate, la sorella del re, Anna, e i fratelli Andrea ed Edoardo. Andrea sarà solo, senza Sarah Ferguson, che non è invitata in quanto ex moglie. Molti occhi saranno puntati su Harry, il principe ribelle che arriverà dalla California lasciando a casa la moglie Meghan e i due bambini. Si prevede che sarà seduto indietro rispetto al resto della famiglia, che incontrerà per la prima volta dall’uscita del libro di memorie ‘Spare’, non certo gradito a Buckingham palace. Eccetto i figli di Harry, saranno presenti tutti i nipotini del re, così come probabilmente i figli dei suoi fratelli. Il principino George, secondo in linea di successione, sarà inoltre uno dei paggetti della cerimonia, assieme ai nipoti di Camilla, Gus, Louis, Freddy e Arthur.

POLITICI E CAPI DI STATO – Sono attesi il primo ministro Rishi Sunak, diversi ministri e pari della camera dei Lord. Dovrebbero esserci anche alcuni ex premier, fra cui Tony Blair e Liz Truss. L’invito, come gesto di rispetto e pacificazione, è stato accettato anche da Michelle O’Neill, probabile futura premier dell’Irlanda del Nord ed esponente del partito repubblicano Sinn Fein. Fra gli ospiti stranieri sono previsti diversi capi di Stato. Per l’Italia è atteso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E ci saranno anche il presidente francese Emmanuel Macron, quello polacco Andrzej Duda e delle Filippine Ferdinad Marcos. Per gli Stati Uniti ci sarà la first lady Jill Biden, a cui si aggiungeranno i primo ministri australiano, Anthony Albanese, e pachistano, Shehbaz Sharif, esponenti di governi di altri paesi del Commonwealth, la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, e leader religiosi. Per quanto riguarda le teste coronate, sono attesi i reali di Spagna e di Svezia, l’imperatore giapponese e i principi di Monaco.

CITTADINI SPECIALI – Infine Carlo ha voluto invitare anche 850 cittadini che si sono spesi a servizio della comunità. Fra loro vi sono 450 persone insignite della British Empire Medal, riconoscimento per alto servizio militare o civile, e 400 giovani membri di gruppi di volontari in attività sociali e benefiche. Migliaia di veterani di guerra, medici e infermieri sono stati infine invitati a seguire il passaggio delle processioni da un palco allestito di fronte a Buckingham Palace.