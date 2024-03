Incredibile nel Municipio XV – L’Ass. Segnalini: “Dopo decenni di attesa, ecco l’ acqua corrente e le fogne per 300 famiglie…” 

Sembra di tornare a ritroso nella Roma ‘in bianco e nero’, quella delle assolate periferie sub-urbane fissate nelle pellicole di Pasolini, dove anche i servizi primari rappresentavano un ‘miraggio’.

Come non commentare, se non con ironia (per non ‘piangere’), il tono quasi ‘trionfalistico’, con il quale l’Assessore ai Lavori pubblici e infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini, ha annunciato l’arrivo sia dell’acqua potabile, che l’allaccio in fogna (!) per 300 famiglie di Borgo Sant’Isidoro e Tenuta Piccirilli nel Municipio XV?

Incredibile nel Municipio XV: per 300 famiglie arriva finalmente sia dell’acqua potabile, che l’allaccio in fogna (!)

Dal 4 marzo infatti, partirà l’allestimento del cantiere per i lavori di realizzazione del nuovo collettore fognario. L’opera è finalizzata al completamento dell’esistente rete fognaria del bacino Prima Porta-Mandriaccia e alla raccolta, collettamento e trasferimento delle acque reflue della zona di S. Isidoro al collettore di Villa Livia, con esito finale al depuratore Roma Nord.

L’intervento, eseguito da Acea Ato 2, prevede la realizzazione circa 1,8 Km di rete fognaria. A seguire saranno effettuati anche i lavori di estensione della rete idrica e fognaria, per un’estensione complessiva di circa 1 km, in via Tenuta Piccirilli e via Colle di Tora, comprensorio ad oggi parzialmente servito.

Si prevede che gli interventi saranno ultimati entro il 2025 (pure!), per un valore complessivo delle opere di oltre 6 milioni di euro.

Municipio XV, l’Ass. Segnalini: “Circa 300 famiglie stavano aspettando la realizzazione di un’opera che potrà garantire loro il diritto fondamentale di avere in casa acqua potabile e l’allaccio in fogna”

“Il completamento della rete idrica e fognaria era atteso da decenni – ha commentato l’Assessore ai Lavori pubblici e infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini – Circa 300 famiglie stavano aspettando, la realizzazione di un’opera che potrà garantire loro il diritto fondamentale di avere in casa acqua potabile e l’allaccio in fogna. Il progetto si è arenato più volte, ma finalmente grazie alla perseveranza del presidente del municipio Daniele Torquati, dei cittadini e alla collaborazione di Acea, siamo finalmente arrivati all’avvio dei lavori. Purtroppo, le zone di Roma con queste problematiche sono diverse, ma le stiamo recuperando. Nei giorni scorsi abbiamo iniziato i lavori per la costruzione della rete idrica a Fosso dell’Osa, nel Municipio VI e a breve partiranno i lavori anche a Fosso San Giuliano, Giustiniana, Cava Pesce e Tragliatella”.

“Complessivamente – ha quindi concluso la Segnalini – abbiamo in campo interventi per oltre 22 milioni di euro, sono lavori molto importanti per gli abitanti e per la tutela ambientale della città”.

Municipio XV, l’Ass. Segnalini: “Sembra assurdo ma ancora oggi nella Capitale d’Italia ci sono interi quartieri sprovvisti di servizi primari, come appunto l’allaccio in fogna”

“Gli interventi su Via Tiberina – dichiara il presidente del Municipio XV Daniele Torquati – sono lavori che i residenti attendevano da decenni per cui appena tornati in Municipio con l’Assessora Chirizzi e Roma Capitale abbiamo ripreso a lavorare. Sembra assurdo ma ancora oggi nella Capitale d’Italia ci sono interi quartieri sprovvisti di servizi primari, come appunto l’allaccio in fogna. Interventi spesso sottovalutati da certa politica perché trattandosi di lavori poco visibili sono quindi poco remunerativi dal punto di vista elettorale. Rappresentano invece un vero e proprio fattore di civiltà e di lotta alle disuguaglianze a cui noi abbiamo dato priorità assoluta. Ringrazio per questo l’Assessore Segnalini, per aver compreso l’urgenza di questi interventi, che insieme a quelli del Collettore Crescenza e del Collettore Alto Farnesina restituiranno dignità a intere Comunità del nostro territorio”.

Max