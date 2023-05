Incredibile, nonostante le ‘voragini’, Roma Capitale vince premio per ‘star’, il software di rilevamento anomalie stradali

Una piattaforma in grado di ricevere e raccogliere in tempo reale tutte le anomalie stradali, dalle buche del manto stradale agli avvallamenti, dai danni da incidente, alla segnaletica divelta, ma anche allagamenti, ghiaccio o presenza di brecciolino e rifiuti sulla carreggiata.

Questo è Star (Segnalazioni e Tracciamento delle Anomalie di Roma), il software a supporto del sistema di Sorveglianza h24/7 del Campidoglio che – malgrado non sembri, vista l’abbondanza di buche e dissesti – contribuisce sia a pianificare interventi puntuali sulle anomalie, sia a prevenire eventuali disagi. Grazie all’implementazione e all’utilizzo di Star, Roma Capitale ha ricevuto il premio “Smart Infrastructure 2023” da parte di Esri Italia.

“Questo premio è una grandissima soddisfazione per la nostra Amministrazione e per il Dipartimento Csimu. Con il supporto del sistema Star abbiamo già sanato oltre 100mila anomalie e nell’ultimo anno abbiamo risolto oltre 27mila situazioni urgentissime, tutte quelle che possono rappresentare un pericolo per le persone o per la circolazione”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini che ha ritirato il Premio.

“Abbiamo ereditato – prosegue l’assessore – la piattaforma Star dalla precedente consiliatura, ma appena insediati ci siamo accorti che non era ancora stata sfruttata al suo meglio. Per questo abbiamo voluto invertire la tendenza e adoperare al meglio uno strumento veramente efficace. A partire dal 2022, con il nuovo Accordo quadro triennale di manutenzione ordinaria, abbiamo iniziato a utilizzare Star in modo più sistematico, consistente e funzionale in termini di programmazione. In tal senso – sottolinea Segnalini – lo strumento degli Accordi quadro è stato estremamente importante perché, imprimendo un’accelerazione al piano di riqualificazione delle strade, ha reso necessaria una messa a regime della piattaforma Star che si è rivelata essere un ottimo supporto per tutti i lavori stradali che abbiamo svolto che ci hanno permesso di intervenire in un anno e mezzo su oltre 200 degli 800 chilometri della viabilità principale. Con il Sindaco Gualtieri – conclude Segnalini – abbiamo dato un fortissimo impulso alla cura della città, dal punto di vista della sicurezza e della vivibilità delle nostre strade, e questo riconoscimento evidenzia che il lavoro che svolgiamo sta dando risultati positivi”.

La motivazione del premio

“Star risponde pienamente alla necessità di digitalizzazione delle comunità metropolitane, utilizzando tecnologie innovative che permettono di gestire e tenere sotto controllo gli asset della città e di rispondere in tempi brevi e documentati a potenziali rischi per la popolazione. Queste caratteristiche sono tipiche di un prodotto di una Smart City e di un ecosistema digitale che deve rispondere ad esigenze di sostenibilità e misure sia di controllo sia di risparmio energetico, ottimizzando le soluzioni per la mobilità e la sicurezza”.

Vediamo se nel tempo questo ‘miracoloso’ software contribuirà ad alleviare le annose e diffuse anomalie delle strade della città…

Max