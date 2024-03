Infermieri: “Calo di iscrizioni in costante ascesa, rischiamo di perderne il 30% di già da qui a 3 anni”, avverte il Nursing Up

“E’ in netta ascesa il calo di iscrizioni per la laurea in infermieristica, la percentuale negativa supera quello dello scorso anno: -10,5% di calo delle iscrizioni per l’anno accademico 2023-2024. Nei prossimi tre anni rischiamo di perdere il 30-30,5% di operatori sanitari”.

E’ quanto denuncia, non senza preoccupazione, Antonio de Palma, il segretario nazionale del Nursing Up.

Infermieri, calo di iscrizioni, il Nursing Up: “IL 2023 sarà ricordato come ‘l’annus horribilis’”

“In un anno – tiene inoltre a rimarcare il responsabile del sindacato degli operatori sanitari – nel 2023 ci sono state circa 6.000 cancellazioni dall’albo nazionale degli infermieri in Italia, fino a oggi, tra professionisti emigrati all’estero e dimissioni dalla sanità pubblica con passaggi alla libera professione o addirittura con scelte radicali di cambiare vita”.

Infermieri, calo di iscrizioni, il Nursing Up: “Stipendi fermi al palo da troppo tempo, non c’e’ futuro per la Sanità italiana”

“Se nel nostro Congresso di Roma abbiamo quantificato, in armonia con altri autorevoli studi sulla materia, la carenza attuale in 175-220mila unità – conclude infine De Palma – non è difficile immaginare che tra 10 anni avremo bisogno, in considerazione di questi dati allarmanti sopra citati, di almeno 300mila infermieri”.

Max