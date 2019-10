Infortunio Manolas, quando recupera: il Napoli è tranquillo

Nessuna preoccupazione, semmai solo precauzione. Questo il motivo principale che ha spinto Carlo Ancelotti a lasciare fuori Manolas nella sfida di Champions League tra Napoli e Salisburgo. Una tribuna che non ha meravigliato, in virtù dell’assenza del difensore greco nella rifinitura pe rla gara contro gli austriaci.

Giuntoli: “Manolas? Non era al meglio”

Manolas aveva infatti subito una botta al coatto nella gara di campionato contro il Verona, e nonostante non stesse al meglio è stato convocato lo stesso per la trasferta austriaca. Un colloquio a poche ore dalla gara tra il difensore ed Ancelotti ha spinto l’allenatore azzurro a lasciarlo fuori per non rischiare di aggravare la situazione.

Anche il ds Giuntoli, nel pre partita della gara con il Salisburgo, ha parlato delle condizioni di Manolas: “Non ce l’ha fatta a recuperare, lo abbiamo imbottito di antidolorifici, chi deve giocare deve stare bene perché il Salisburgo va a mille”.