Instagram Down, nuovi problemi per l’app: non funzionano Storie e messaggi privati

Instagram non funziona questa sera, martedì 26 novembre 2019. Provando ad aprire la famosa app per smartphone Android e iOS, numerosi utenti hanno difficoltà a caricare i nuovi post, a visualizzare le Stories e a leggere i messaggi privati. Come riportato anche sul social network di micro blogging Twitter sotto l’hashtag #InstagramDown, infatti, numerosi utenti italiani iscritti a Instagram riportano il malfunzionamento dell’app.

Instagram non funziona oggi, 26 novembre 2019

L’app Instagram non funziona correttamente. Questa sera, 26 novembre 2019, poco dopo le ore 21 il social network di proprietà di Mark Zuckerberg ha iniziato a riportare problemi ed errori che impediscono agli utenti di caricare nuove foto e video e visualizzare le Instagram Stories. Problemi anche per Instagram Direct, numerosi utenti segnalano l’impossibilità di scrivere e leggere messaggi privati ricevuti all’interno dell’app.

Anche il servizio DownDetector.it in questi minuti sta ricevendo decine di report da parte degli utenti che confermano i problemi alla piattaforma, in particolare vengono segnalati errori nel caricamento dei messaggi privati (DM) e la possibilità di commentare e mettere like ai post caricati dalle persone che seguiamo.