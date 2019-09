#InstagramDown, l’app non funziona: nuovi problemi ed errori per il social network

Instagram Down, ancora una volta. Nella serata di oggi, venerdì 6 settembre 2019, intorno alle ore 19.45 Instagram ha smesso di funzionare. Da diversi minuti il social network di proprietà di Mark Zuckerberg risulta inaccessibile. Tante le segnalazioni arrivate su DownDetector.com che evidenziano gli errori e malfunzionamenti della piattaforma.

Anche su Twitter l’hashtag #InstagramDown è stato preso d’assalto da decine di utenti italiani per evidenziare il problema. Al momento risulta impossibile aggiornare il Feed e caricare nuove foto e video. Lo stesso problema è stato riscontrato anche per le Storie che non si caricano.

Instagram Down oggi: problemi 6 settembre 2019

Tantissimi gli utenti che in questi minuti stanno manifestando il loro malumore per via del down di oggi di Instagram. Su Twitter i commenti sono numerosi, così come le immagini che dimostrano i problemi di connessione all’applicazione: “Di nuovo #InstagramDown. CHE GIOIA. Grazie Zuckerberg” scrive un utente e ancora “menomale che ho twitter così posso venire a controllare quando c’è #instagramdown” replica ironicamente una ragazza.

https://twitter.com/ria_withoutanR/status/1170030953605009408