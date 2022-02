Inter, Inzaghi: “Liverpool favorito, ma le partite vanno giocate”

Era da tempo che l’Inter non viveva una serata così. Una sfida da sogno, agli ottavi di Champions League. Scenario che ai nerazzurri rievoca imprese leggendarie. E’ ancora presto, in questo caso, per parlare di impresa. Ma già solo il fatto di esserci riempie di orgoglio Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro. Che, in conferenza stampa, ha presentato la sfida di mercoledì contro il Liverpool.

“Sulla carta credo che il Liverpool sia favorito – ha detto Inzaghi – perché hanno rosa lunga, un grande allenatore e ottimi giocatori in ogni reparto che possono far male dovunque. Ma le partite vanno sempre giocate a fondo perché partono tutte da 0-0. Noi sappiamo che dovremo scendere in campo per proporre il nostro gioco: vorrò ragazzi con mente libera. Poi in queste partite sappiamo che la determinazione farà la differenza. I miei ragazzi hanno dimostrato fino a ora di averne da vendere”.

La formazione è ancora da decidere. Inzaghi può fare affidamento su un vasto parco attaccanti. Tutti pronti: “Davanti possono giocare tutti – conferma l’allenatore. – Di partite ne abbiamo fatte tante ultimamente. Dovrò valutare bene le condizioni di tutti. Dopo l’allenamento di oggi o di domani prenderò una decisione, comunque ho la fortuna di avere giocatori maturi che accettano sempre le scelte, di volta in volta. Io cerco sempre di farli ruotare per far recuperare loro le energie fisiche e mentali”.

In conclusione Inzaghi analizza lo stato di forma dell’Inter: “I segnali che mi dà la squadra mi fanno stare più tranquillo. Sabato abbiamo fatto bene contro un Napoli molto forte. Il primo tempo siamo andati normali, nel secondo abbiamo giocato con grande spirito e abbiamo fatto benissimo. Quello mi dà grande fiducia se penso alla partita di domani. Nelle ultime due partite in Serie A abbiamo raccolto poco, ma abbiamo fatto grandissime prestazioni”.