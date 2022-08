Inter, problema muscolare per Lukaku: derby a rischio

(Adnkronos) – Stop per Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter nell’allenamento di domenica mattina è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare alla coscia sinistra. Domani il 29enne attaccante si sottoporrà a nuovi controlli, ma il risentimento muscolare lo costringerà sicuramente a saltare l’impegno casalingo contro la Cremonese in programma martedì 30 agosto alle 20:45. Oltre all’impegno con la Cremonese, Lukaku è a serio rischio anche per il derby contro il Milan. Sabato 3 settembre, infatti, la squadra di Inzaghi sarà impegnata alle 18 nella stracittadina, che si giocherà in casa dei rossoneri.