Inter su Pandev: idea nuova per l’attacco

L’Inter va su Pandev, è l’ultima idea per l’attacco. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, eserto di calciomercato. Quello del macedone sarebbe un ritorno dopo essere stato protagonista dell’Inter del triplete, capace di vincere tutto.

Nonostante l’età avanzata Pandev sta dimostrando di essere ancora un attaccante di livello, nonostante abbia annunciato il ritiro a fine anno. Un’idea per tamponare l’emergenza in attacco constatata nella partita di ieri poi vinta contro la Fiorentina che è valsa ai nerazzurri il passaggio in semifinale di Coppa Italia.

Aggiornamento 14:35

Pandev al fantacalcio, idea da evitare

Dopo l’arrivo di Eriksen che ha infiammato il popolo nerazzurro, quello di Pandev sarebbe da valutare come un acquisto low cost per aggiungere un ulteriore pedina in avanti, dove Lukaku e Lautaro Martinez hanno tirato la carretta finora. Il ritorno di Sanchez può far ben sperare, ma un’altra freccia nell’arco di Conte potrebbe essere fondamentale per puntare al massimo.

Attenzione al fantacalcio però, perché se al Genoa Pandev è un elemento prezioso e insostituibile, all’Inter sarebbe una riserva, quindi giocherebbe molto di meno rispetto a quello che faceva in rossoblù. Se l’affare dovesse quindi concretizzarsi il consiglio è quello di svincolare il macedone per puntare su elementi più affidabili.