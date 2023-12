Inter-Udinese 4-0, poker nerazzurro e Inzaghi torna primo in classifica

(Adnkronos) –

L’Inter batte l’Udinese per 4-0 nel match in calendario oggi per la 15esima giornata della Serie A 2023-2024 e si riprende il primo posto in classifica. I nerazzurri salgono a 38 punti e tornano a +2 rispetto alla Juventus, seconda a quota 36. L’Udinese rimane a 12 punti, in piena lotta per evitare la retrocessione.

L’Inter esce sparata dai blocchi e va vicina al gol al 10′. Lautaro piomba sul cross di Dimarco, colpo di testa e palo. La pressione nerazzurra è costante, l’Udinese deve coprirsi ma non rinuncia a pungere quando si prospetta la chance. E’ Pereyra, al 15′ e al 19′, ad avere due occasioni: il centrocampista non affonda il colpo, l’Inter non paga dazio. I padroni di casa tornano alla carica al 22′ con Thuram, che sbaglia da ottima posizione sul secondo palo, e al 25′ con Calhanoglu, che non inquadra la porta.

Il bunker bianconero crolla al 35′ per il rigore che il Var assegna all’Inter, punendo il contatto tra Perez e Lautaro. L’arbitro Di Bello non fischia, la decisione cambia dopo il richiamo dall’alto. Calhanoglu non sbaglia dal dischetto, 1-0 al 37′. La partita cambia volto e l’Inter la chiude prima dell’intervallo. Al 42′ Calhanoglu carica Dimarco, che di sinistro fa centro: 2-0. Al 44′ arriva il tris firmato da Thuram: Mkhitaryan suggerisce, l’attaccante ringrazia e appoggia in rete.

Il secondo tempo, con il risultato in ghiaccio, è pura accademia. L’Inter alza il piede dall’acceleratore, l’Udinese ha tempo e spazio per costruire e mostrare la propria fase offensiva. Al 69′ arriva il gol di Lucca, che insacca dopo la respinta di Sommer: tutto inutile, fuorigioco. Prima del sipario, gloria anche per Lautaro. L’attaccante strappa da centrocampo, arriva in zona tiro e fulmina Silvestri di sinistro: 4-0, Inter in vetta.