Internazionali d’Italia a Roma – Onorato: “Grande tennis a P.zza del Popolo: partite gratuite di pre-qualificazione, ed esibizioni con Sinner o Berrettini”

“Gli Internazionali d’Italia quest’anno arrivano in Piazza del Popolo, con partite di prequalificazione ed esibizioni di uno tra Sinner e Berrettini. Con il sindaco Gualtieri e i colleghi della Giunta abbiamo scelto di sostenere il progetto della Federazione Italiana Tennis e Padel di portare il grande tennis ancora di più al centro della città, nello scenario più suggestivo della Roma barocca“.

Lo afferma Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport.

“Con l’iniziativa ‘Tennis in Piazza’ – prosegue Onorato – che permetterà di allestire un campo da tennis provvisorio in terra a Piazza del Popolo, lo sport arriverà a tutti, romani e turisti, grandi e piccoli, azzerando ogni barriera sociale ed economica. Questo è il reale scopo dell’attività sportiva, il miglior mezzo per promuovere uno stile di vita sano incentrato sul benessere della persona.

Inoltre, come diciamo da tempo, i grandi eventi devono coinvolgere in maniera attiva tutta la città. Nelle ultime edizioni degli Internazionali abbiamo allargato il perimetro del torneo grazie alla comunicazione mirata nelle metro, nelle vie del centro e sui ponti, ma anche con serate a tema.

Quest’anno, che farà segnare un ulteriore record di presenze e di indotto per Roma, riusciremo a portare i tennisti professionisti a Piazza del Popolo. Le immagini, vista la cornice unica, faranno il giro del mondo”.

