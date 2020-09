iPhone 12 in arrivo? Cosa aspettarci dall’evento di Apple oggi, 15 settembre 2020

Sembra come se avessimo aspettato un’eternità che Apple presentasse l’iPhone 12. La buona notizia è che l’evento virtuale “Time Flies” di Apple è ormai a poche ore, quindi non dobbiamo aspettare a lungo per vedere cosa è stato preparato. La cattiva notizia: l’iPhone 12 potrebbe non essere annunciato oggi.

Le voci sostengono il lancio di un iPad e Apple Watch, con AirPods 3, un nuovo HomePod e un’Apple TV di prossima generazione.

iPhone, cosa sarà presentato oggi 15 settembre nell’evento Apple: Apple Watch, AirPods, iPad, Apple TV

Con un nome come “Time Flies”, è praticamente certo che Apple utilizzerà l’evento di oggi per svelare il suo Apple Watch Series 6. Il gadget di fascia alta dovrebbe sfoggiare un design simile alla Serie 5, ma con interni più veloci e monitor dell’ossigeno nel sangue.

Se l’orologio rileva un livello di ossigeno nel sangue inferiore a un certo parametro (tra il 95 percento e il 100 percento, è considerato sano), potrebbe attivare una notifica.

Come il mondo sospetta da tempo, Apple sta preparando non meno di quattro nuovi iPhone 5G. La famiglia iPhone 12 sarà disponibile in tre dimensioni di display: 5,4 pollici, 6,1 pollici e 6,7 pollici, tutti con schermi OLED.

Ovviamente, la domanda sulla bocca di tutti è: Apple svelerà oggi il nuovo iPhone 12? Più rapporti hanno suggerito che il gigante di Cupertino è stato costretto a ritardare il lancio del suo telefono di punta a ottobre a causa della pandemia e delle conseguenti difficoltà a viaggiare tra gli Stati Uniti e i suoi fornitori in Cina.

Inoltre, la stessa Apple ha confermato a luglio che gli iPhone di quest’anno sarebbero arrivati ​​”poche settimane” dopo l‘iPhone 11 dell’anno scorso. Quindi, a meno che Apple non stia bluffando, sembra che oggi non ci saranno grosse sorprese.