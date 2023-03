Italia-Israele, Meloni riceve Netanyahu a Palazzo Chigi

(Adnkronos) – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il quale è stato accolto dal picchetto d’onore che ha eseguito gli inni nazionali di Israele e Italia.

Stamane, su twitter, la premier si è intanto detta “sconvolta dall’ennesima notizia di violenze contro civili israeliani. L’Italia è al fianco di Israele a fronte dell’attentato terroristico avvenuto ieri a Tel Aviv. Esprimo al Premier Netanyahu, da poco arrivato a Roma, la solidarietà mia e del governo italiano”, il tweet della premier.

“Italia e Israele godono di relazioni bilaterali profonde. Le nostre relazioni diplomatiche sono iniziate subito dopo la costituzione dello Stato di Israele”, ha intanto ricordato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, nel suo intervento al Forum economico per le imprese in corso al Mimit, al quale ha partecipato il premier israeliano. Si tratta, ha ribadito, “di relazioni di lungo periodo. Serve operare insieme per dare una risposta congiunta alle sfide globali”.