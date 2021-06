Italia-Svizzera, orario, dove vederla in Tve e probabili formazioni

Una vittoria per centrare la qualificazione. All’Italia bastano 3 punti per accedere agli ottavi di finale di Euro2020 con un turno di anticipo. L’occasione arriva domani sera, allo stadio Olimpico, contro la Svizzera di Pektovic, vecchia conoscenza del calcio italiano. Sarà l’ex Lazio l’ostacolo degli azzurri verso la qualificazione.

Il ct Mancini, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sulla difficoltà della gara di domani: “Quella contro la Svizzera sarà una partita difficile, loro sono un’ottima squadra con tanti giocatori che sanno come stare in campo. Il loro allenatore è esperto, ci aspetta un match molto duro”. Tiene alta la concentrazione dei suoi, reduci dalla vittoria da applausi contro la Turchia all’esordio.

Per l’allenatore azzurro sono pochi i dubbi. L’unico riguarda il terzino destro. Florenzi è alle prese con un problema fisico e difficilmente sarà convocabile, sulla destra si giocano il posto Toloi e Di Lorenzo. Mentre Verratti, che da giorni si allena col gruppo, ha chance di trovare almeno la panchina dopo l’infortunio.

Per il resto spazio all’Italia che ha travolto la Turchia. Conferme per tutti, dalla porta all’attacco, dove Immobile, Insigne e Berardi formeranno il tridente offensivo anti-Svizzera. La partita in prgramma domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 21, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sui canali Sky Sport. Sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play e Sky Go. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferović.