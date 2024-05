IX Municipio – La Lista Calenda sindaco: “Tutela la Cecchignola è prioritaria: la nostra proposta di viabilita’ alternativa riduce costi e impatto ambientale”

“A novembre scorso abbiamo presentato una mozione frutto di un lungo lavoro di approfondimento tecnico iniziato oltre un anno fa, e aggiornata a marzo del 2024, con la quale chiediamo che il Campidoglio avvii contatti con l’amministrazione militare per valutare la totale riapertura di via dei Genieri, realizzando un sottopasso di 330 metri per consentire il libero passaggio del traffico pubblico e privato, ma lasciando invariate le funzionalità della Città militare. Dichiarazioni recenti, e che non condividiamo perché semplicistiche, paventano la non fattibilità del sottopasso per questo tratto di strada a causa di presunti “costi troppo alti”. Tutto questo è assolutamente errato: seguire il nostro suggerimento, anzi, consentirebbe addirittura risparmi che potrebbero essere destinati ad altri interventi necessari per il miglioramento della mobilità del quadrante. Tanto per cominciare, infatti, la nostra proposta si realizza a consumo di suolo zero, perché utilizza una strada già esistente e in passato aperta al traffico privato, mentre il prolungamento di via Kobler, visti i grandi dislivelli da superare e lo svilupparsi lungo il fosso, tra boschi e valli, comporterebbe enormi, invasivi e costosi lavori per sbancamenti, riempimenti e consolidamenti e comporterebbe un inaccettabile e insostenibile costo ambientale. Basta mettere a confronto le due soluzioni per rendersi conto che la nostra è più economica ed efficace rispetto a quella del PRG: si inserisce, infatti, in una viabilità già esistente con un intervento significativo solo per 600 metri, mentre la seconda prevederebbe un sistema viario ex novo di quasi 4 km, quindi almeno 6 volte più lungo rispetto alla nostra proposta e in un’area accidentata e rasente il fosso. La nostra mozione ha come obiettivo prioritario l’eliminazione di qualsiasi ipotesi di prolungamento di via Kobler con la conseguente salvaguardia dell’intera area del fosso della Cecchignola, compresa la parte esterna al Monumento Naturale, proponendosi di migliorare la questione mobilità con un sistema integrato di soluzioni, tra cui la principale è la realizzazione del sottopasso di via dei Genieri. Inutile dire che qualora ci fossero altre proposte, serie, concrete e sostenibili, che garantiscano comunque l’ottenimento dei nostri obiettivi e siano in linea coi nostri proponimenti, saremmo disponibili a valutarle.

Ci auguriamo fortemente che l’Amministrazione capitolina abbia la sensibilità per voler cogliere questa opportunità e avviare una proficua interlocuzione coi militari così da dare concretezza alle promesse fatte per migliorare la qualità ambientale della città, con interventi sostenibili e di tutela del nostro prezioso patrimonio naturale, con la riduzione del consumo del suolo, coi necessari adeguamenti urbanistici e il potenziamento del trasporto pubblico, su gomma e su ferro. Al contrario perdere questa occasione significherebbe farsi carico di una responsabilità molto grave”.

Così in una nota Flavia De Gregorio, Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, rispettivamente capogruppo in Campidoglio, capogruppo e consigliere al Municipio IX Eur per la Lista Calenda Sindaco.

