(Adnkronos) – Leandro Paredes alla Juventus, è ufficiale. Il Paris Saint-Germain annuncia la cessione del 28enne centrocampista argentino al club bianconero. Paredes, secondo la news pubblicata dal Psg su Twitter, arriva alla Juve in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, riferisce Sky Sport, si è sottoposto alle visite mediche in Francia per volare in serata a Torino.