Juve, scambio Danilo-Cancelo: c’è l’apertura

L’apertura è arrivata nella giornata di oggi dopo i vari tentativi del Manchester City: la Juventus ha aperto alla possibilità di inserire Danilo nell’operazione che potrebbe portare Cancelo a Manchester, a riportarlo è Sky Sport.

La società inglese ha sempre posto questa condizione nella trattativa, mai accettata finora dalla Juve, che invece in queste ore ci sta ragionando su. Danilo è un vecchio pallino di Paratici e lo segue ormai da diversi anni.

Juve, prima Lukaku, poi Cancelo

Il terzino del Real era in trattativa avanzata con l’Inter, prima dell’arrivo di Conte. Il 3-5-2 dell’allenatore ex Chelsea non è poi stato ritenuto idoneo all’esterno brasiliano. La Juve sta pensando quindi di accettare la proposta del City di inserirlo nell’affare Cancelo, questo possono essere i giorni decisivi per la trattativa.

La Juve cercherà prima di chiudere lo scambio Dybala-Lukaku con il Manchester United, poi tratterà con il City per la cessione di Cancelo, seguito da tempo da Guardiola. Danilo potrebbe entrare nell’affare: lo spiraglio ora è aperto in attesa di sviluppi.