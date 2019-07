Juventus, Rabiot: “Qui grazie a Buffon, voglio lasciarmi il passato alle spalle”

Ieri ha svolto le visite mediche, oggi si presenterà ai suoi nuovi tifosi. Adrien Rabiot è un nuovo giocatore della Juventus, il centrocampista arriva a parametro zero dopo aver concluso il suo percorso al PSG. L’Italia è nel suo destino: quando era ancora un talento inespresso lo voleva la Roma, nel momento della sua esplosione tanti club si sono messi in fila per il giocatore classe ‘95.

Ha inziato proprio nelle giovanili del PSG nel 2012, dopo 7 anni ha salutato la Francia per iniziare il suo nuovo percorso in Italia, dove la Juventus è la società che ha più di tutte ha creduto nel potenziale del francese. Oggi Rabiot si presenterà ai tifosi della Juventus: la conferenza stampa inizierà alle 11.

Rabiot si presenta

Aggiornamento 11:30

Intervenuto in conferenza stampa Adrien Rabiot si è presentato, partendo dalla scelta della Juventus: “Ci sono stati contatti in passato con la Juventus. Oggi è il momento giusto e sono felice di essere qui. Nella scorsa stagione Buffon mi ha parlato molto della Juve, la sua opinione ha contato tantissimo per me. E’ la prima volta che gioco in un campionato diverso. La Serie A è un campionato complicato ma non cambia nulla. Lavorerò con determinazione per aiutare il club“.

Su Sarri il centrocampista ha affermato: “Non ho ancora avuto modo di parlare con lui, ma tutte le persone che ho incontrato finora mi hanno fatto un’ottima impressione. Sono a sua disposizione e credo che il club abbia fatto un ottima scelta con lui. Non avremo problemi nel nostro rapporto” Il mio ruolo? “La mia posizione preferita è fare il centrocampista sinistro, ma sono disponibile e mi adatto alle esigenze della squadra e dell’allenatore“.

In chiusura un commento sul suo ultimo periodo: “Sono stati mesi molto complicati. Sul piano sportivo sono cose che possono succedere, anche se non è stato facile. Oggi è chiuso quel momento e sono pronto per questa nuova avventura. Voglio lasciarmi il passato alle spalle, anche se avrei preferito chiudere in modo migliore la mia esperienza passata“, ha concluso Rabiot.