Juventus-Inter in ICC, quando e dove vederla in Tv

Il derby d’Italia non può essere mai una partita come le altre, nemmeno se rappresenta un’amichevole estiva ad un mese di distanza dall’inizio del campionato. Juventus e Inter si sfideranno domani in ICC (International Champions Cup 2019), la gara valida per il secondo turno del torneo.

Esordio amaro per le due italiane, con i bianconeri sconfitti 3-2 dal Tottenham e i nerazzurri battuti di misura (1-0) dal Manchester United. Sarri e Conte si sfideranno per la prima volta sulle loro nuove panchine, per un antipasto di quello che potrebbe rappresentare il duello per lo scudetto.

Juventus-Inter, diretta su Sportitalia

La partita sarà trasmessa, come il resto dell’ICC, da Sportitalia, che ha acquistato i diritti dell’evento. La gara è in programma domani 24 luglio alle 13 e 30 italiane, sarà anticipata da un prepartita con ospiti in studio che analizzeranno il match e un post-partita al termine dell’incontro.

Juventus-Inter sarà quindi visibile su Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre, anche in HD. Per chi non potesse guardarla in televisione sarà possibile farlo attraverso lo streaming del sito di Sportitalia.