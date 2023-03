La bicicletta, soluzione green sempre più ricercata. ‘Subito’: in un anno oltre 3 mld di ricerche e 1,6 mld di visite nella piattaforma

Subito racconta un anno di second hand in Italia, tra fatturato in crescita, oltre 3 miliardi di ricerche e 1,6 miliardi di visite in piattaforma, riconfermandosi il punto di riferimento digitale n°1 in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile e terza piattaforma di e-commerce[1] con oltre 13 milioni di utenti unici al mese.[2]

Su Subito nel 2022 il traffico in piattaforma, sempre più da mobile (88%), supera i 3 miliardi di ricerche. Cresce anche il numero di annunci pubblicati sia a totale anno (51 milioni di annunci, +5%) sia come media giornaliera (140.000, +3). Soprattutto, si consolida il numero di persone che fa second hand: solo su Subito oltre 2,5 milioni ogni giorno. Infine, la customer journey è sempre più app first: l’app di Subito è stata scaricata 6,6 milioni di volte.

Questi dati si inseriscono all’interno della generale crescita del mercato della second hand di cui Subito si riconferma leader di mercato in Italia e cartina di tornasole dell’impatto di questa forma di economia circolare.

Guardando i dati di Subito emerge anche una spiccata presenza del comparto biciclette che conferma il pedalare quale stile di vita degli italiani, abitudine che assume diversi significati: un modo per districarsi tra il traffico cittadino, oppure per spostarsi, si, ma allo stesso tempo facendo attività fisica, per coltivare una passione come nel caso delle biciclettate della domenica fuori porta, ma anche in vacanza e, ultimo ma certamente non meno importante, per essere sostenibili e ridurre il proprio impatto sull’ambiente: comprare una bici usata, infatti consente e di risparmiare mediamente 99kg di CO2[3].

Grazie alla second hand è possibile trovare biciclette per tutti: vere chicche per i fanatici del ciclismo, modelli dal fascino retrò per gli amanti del vintage, occasioni per chi cerca la bici da usare tutti i giorni, ma anche praticanti del freestyle e road biking. Affidarsi a Subito significa trovarne usate, ma anche come nuove e in condizioni ottime, spesso infatti gli annunci sono ricchi di dettagli e un linguaggio da veri esperti, che fa trasparire un non lieve attaccamento alla bicicletta che si vuole vendere.

Tornando alle parole più ricercate in generale sulla piattaforma nel 2022 troviamo Bicicletta (15°), Mountainbike (19°) e Bici elettrica (20°) tra le prima venti, quest’ultima, conosciuta anche come e-bike, ha guadagnato +6 posizioni rispetto all’anno precedente, segnale di quanto la pedalata assistita continui a riscuotere successo grazie alla sua praticità.

Scorrendo la classifica generale troviamo alcune specifiche che rivelano quali sono le attitudini sportive degli utenti verso le due ruote. La Bici da corsa guadagna una posizione ed ecco anche Gravel, che identifica la bici da sterrato e ghiaia, per percorrere strade non convenzionali perché progettata proprio per andare “off road” in tutta sicurezza e guadagnandoci in divertimento, guadagna ben 3 posizioni. Non manca ovviamente Bmx, storica bicicletta della fine degli anni ‘60 cosiddetta da “cross” che ha popolato i sogni di tutti i ragazzini da allora e che guadagna anche in questo caso 3 posizioni.

Tra i brand più amati, invece, troviamo per primo Scott, il marchio svizzero famoso per l’ampia offerta del mondo bici, che comprende davvero di tutto per tutti e per ogni stile di guida, che mantiene salda la sua posizione. Ci addentriamo nel mondo dei massimi esperti e troviamo quindi Trek, azienda che produce biciclette premium di alta gamma, dalle citybike al mountain bike mixando eleganza urbana e fini dettagli ingegneristici. Infine, Specialized, specializzata, appunto, in trial, cross-country, l’agonismo con prodotti ideali per chi cerca l’emozione pura. Infine, gli italiani non mancano anche di guardare ad accessori quali i Rulli, altra parola tra le più cercate nel mondo bici, con i quali fare training a casa seguendo un preciso programma di allenamento, nell’attesa di sfrecciare su strada o fuori strada, per perdersi in scenari naturali o culturali in compagnia o in solitaria.

Su Subito c’è anche molto altro che gli utenti appassionati di bici, e non solo, possono trovare. Come, per esempio, ciò che occorre per mantenersi in forma tra una pedalata e l’altra. Sempre tra le parole più cercate infatti troviamo: Tapis Roulant, intramontabile accessorio che permette di tenerci in movimento approfittando di anche un breve tempo di allenamento e non si ha modo di uscire, Cyclette, ovviamente, ma anche Pesi.Infine, per chi vuole pianificare una vacanza itinerante in libertà senza separarsi dalla propria bici, sulla piattaforma può trovare il Camper perfetto, tra le prime cinque parole più cercate e che in classifica rimane saldo in 4° posizione.

Max