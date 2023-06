La blockchain oltre le criptovalute, le opportunità che offre e come le aziende possono trarne vantaggio

La blockchain oltre le criptovalute, le opportunità che offre e come le...

La blockchain è una tecnologia che va oltre le criptovalute, che apre nuove opportunità nel campo del lavoro e della formazione. Con la sua capacità di creare registri digitali condivisi, sicuri e immutabili, la blockchain ha guadagnato popolarità e ha trovato applicazioni in diversi settori. In questo articolo esploreremo il potenziale della blockchain nel mondo del lavoro, le opportunità che offre e come le aziende possono trarne vantaggio.

Cos’è la tecnologia blockchain e quali sono le sue principali caratteristiche?

Dott.Venece: La tecnologia blockchain da la possibilità di creare registri digitali condivisi, sicuri e immutabili senza bisogno di intermediari. Ciò significa che le informazioni registrate sulla blockchain non possono essere modificate da terze parti ma solo aggiornate. Questa caratteristica di immutabilità è fondamentale per garantire la sicurezza e la certificazione di dati e informazioni.

Quali sono le applicazioni pratiche della blockchain nel mondo del lavoro?

Dott.Venece: La blockchain offre molte opportunità nel campo lavorativo. Ad esempio, aziende come Carrefour hanno utilizzato la blockchain per creare filiere certificate e tracciare l’origine e la qualità dei prodotti alimentari. Inoltre, la blockchain consente la creazione di oggetti digitali unici, proteggendo i diritti d’autore e garantendo l’originalità di opere artistiche. Le criptovalute poi ne rappresentano l’applicazione più famosa della blockchain, che ha semplificato le transazioni finanziarie eliminando intermediari.

Quali sono gli scenari di investimento legati alla blockchain per le aziende?

Dott.Venece: Le aziende hanno iniziato a investire sempre di più nella blockchain. Nel 2021, gli investimenti delle Top 40 aziende a livello mondiale hanno raggiunto i 6 miliardi di dollari, triplicando rispetto agli anni precedenti. Si prevede che nel 2024 gli investimenti raggiungeranno i 20 miliardi di dollari e nel 2025 arriveranno a 40 miliardi. Questi dati indicano che le aziende vedono un ritorno economico nell’adozione della tecnologia blockchain.

Come possiamo sfruttare le opportunità offerte dalla blockchain nel campo lavorativo?

Dott.Venece: Per cogliere le opportunità create dalla blockchain, la formazione è fondamentale. La blockchain ha generato la richiesta di nuovi profili professionali, come:

● Blockchain developer: è il programmatore che sviluppa le applicazioni basate sulla blockchain, usando linguaggi come Solidity o Java. Deve conoscere le caratteristiche e le funzionalità della tecnologia a blocchi e dei protocolli più diffusi.

● Blockchain project manager: è il responsabile che coordina i progetti basati sulla blockchain, definendo gli obiettivi, i tempi, i costi e le risorse. Deve avere competenze di gestione, comunicazione e leadership.

● Blockchain information security analyst: è l’esperto di sicurezza informatica che si occupa di proteggere le reti e i sistemi basati sulla blockchain da attacchi esterni o interni. Deve avere competenze di crittografia, analisi dei dati e risoluzione dei problemi.

● Blockchain data analyst: è il professionista che analizza i dati generati dalla blockchain per ricavare informazioni utili per il business o per la ricerca. Deve avere competenze di statistica, machine learning e visualizzazione dei dati.

● Blockchain marketing specialist: è il professionista che si occupa di promuovere e comunicare i prodotti e i servizi basati sulla blockchain, usando strategie e canali adeguati. Deve avere competenze di marketing, copywriting e social media.

● Blockchain legal expert: è l’esperto di diritto che si occupa di analizzare e risolvere le questioni legali legate all’uso della blockchain, come la regolamentazione, la privacy, la proprietà intellettuale e i contratti. Deve avere competenze di diritto, etica e negoziazione.

Le aziende italiane possono beneficiare di un fondo governativo, previsto dal disegno di legge sul Made in Italy, dotato di un miliardo di euro, per richiedere consulenze e soluzioni legate alla blockchain.

La tecnologia blockchain sta rivoluzionando il mondo del lavoro offrendo sicurezza, tracciabilità e nuove opportunità di sviluppo professionale. Le sue applicazioni vanno oltre le criptovalute e hanno impatto in settori come la certificazione di prodotti, la protezione dei diritti d’autore e la semplificazione delle transazioni finanziarie. Le aziende che investono nella blockchain possono beneficiare di ritorni economici significativi, mentre i professionisti che si formano in questo campo hanno accesso a nuove prospettive lavorative e salariali. La blockchain è destinata a essere una forza trainante nella trasformazione del mondo del lavoro nel futuro.