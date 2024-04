La contraffazione, un fenomeno che costa all’Ue una perdita di 16 mld di euro. L’Italia è tra i Paesi più colpiti”, denuncia il Codici

Un terzo degli europei ritiene accettabile acquistare merci contraffatte quando il prezzo del prodotto originale è troppo elevato. Per i giovani la percentuale sale al 50%.

Sono alcuni dei numeri allarmanti che emergono dallo studio dell’Euipo, l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, che ha preso in esame il periodo 2018-2021.

Un lavoro su cui l’associazione Codici richiama l’attenzione, considerando le pesanti conseguenze del mercato del falso.

Lotta alla contraffazione, il Codici: “Un fenomeno che costa all’Europa una perdita di 16 miliardi di euro, e l’Italia è tra i Paesi più colpiti”

“La contraffazione costa all’Europa una perdita di 16 miliardi di euro – sottolinea Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e l’Italia è tra i Paesi più colpiti. I beni maggiormente interessati dal falso sono abbigliamento e calzature, cosmetici e giocattoli, con le vendite che hanno registrato perdite annuali significative. Parliamo di 12 miliardi di euro per abbigliamento e calzature, 3 miliardi di euro per i cosmetici ed 1 miliardo di euro per i giocattoli”.

Lotta alla contraffazione, il Codici: “Sono dati negativi che si accompagnano anche alla perdita di posti di lavoro, un aspetto che non va trascurato”

Ma non solo, sottolinea il Segretario Nazionale di Codici , “Attenzione, questi dati negativi si accompagnano alla perdita di posti di lavoro, un aspetto che non va trascurato, così come quello dei rischi su salute e sicurezza dei consumatori. Il riferimento, in particolare, è a cosmetici e giocattoli. Questi prodotti potenzialmente dannosi rappresentano il 15% degli articoli contraffatti sequestrati alle frontiere esterne dell’UE”.

Lotta alla contraffazione, il Codici: “Un terzo degli europei ritiene accettabile acquistare merci contraffatte quando il prezzo del prodotto originale è troppo elevato”

E “Lo studio dell’Euipo – aggiunge ancora Giacomelli – è molto importante e deve portare ad intensificare gli sforzi nella lotta al falso. Questo vale non solo per l’attività di controllo, ma anche per quella di sensibilizzazione. Lo diciamo perché dal report emerge che un terzo degli europei ritiene accettabile acquistare merci contraffatte quando il prezzo del prodotto originale è troppo elevato e questo dato aumenta al 50% se si prendono in esame i giovani. Ciò significa che bisogna lavorare sulla percezione che i consumatori hanno del falso, bisogna far comprendere i danni che provoca sia a livello sanitario che economico, considerando la perdita di posti di lavoro”.

Lotta alla contraffazione, il Codici: “Bisogna coinvolgere i giovani e renderli protagonisti della lotta alla contraffazione”

Insomma, conclude il Segretario Nazionale di Codici , “La contraffazione non è un’alternativa, è un nemico da combattere. Siamo stati impegnati nelle scuole con iniziative sul tema della lotta al falso. Abbiamo raccolto segnali positivi e siamo convinti che questa è la strada da seguire. Bisogna coinvolgere i giovani e renderli protagonisti della lotta alla contraffazione”.

