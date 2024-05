La Federazione Italiana Epilessie (FIE) presenta la prima ricerca sui bisogni insoddisfatti delle persone che ne soffrono. Si va verso una specifica legge

La Federazione Italiana Epilessie (FIE) presenta la prima ricerca sui bisogni insoddisfatti delle persone con epilessia.

L’indagine è stata realizzata in collaborazione con IQVIA – società di riferimento nell’analisi dei dati in ambito sanitario – che ha raccolto ed elaborato, attraverso metodi rigorosi, evidenze fornite direttamente da persone con epilessia, familiari e caregiver.

Epilessia, dopo la prima ricerca della FIE sui bisogni insoddisfatti delle persone che ne soffrono, le Istituzioni chiamate a sviluppare una legislazione in materia

Obiettivo del Rapporto è supportare con dati concreti e oggettivi le Istituzioni nazionali, chiamate a sviluppare la prima legislazione in materia, in attuazione del Piano d’Azione Globale Intersettoriale per l’Epilessia e gli altri Disturbi Neurologici (IGAP), deliberato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2022.

