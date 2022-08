La Meloni replica al leader di Impegno Civico: “Di Maio scredita l’Italia, un indegno ministro degli Esteri”

Così come accaduto per le ‘gravi’ affermazioni che il segretario dem, Enrico letta ha rilasciato ad un noto quotidiano spagnolo, allo stesso modo, vista anche la sua posizione istituzionale, altrettante dure reazioni ha suscitato anche quanto dichiarato Luigi Di Maio.

La Meloni: “Il ministro Di Maio, lo stesso delle interminabili gaffe internazionali a scapito dell’Italia”

Tra queste, attraverso la sua pagina Fb, la leader di Fdi ha replicato: “Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, lo stesso delle interminabili gaffe internazionali a scapito dell’Italia, oggi racconta alla stampa che con un governo di centrodestra ci sarà una ‘vera e propria guerra economica‘”.

Meloni: “un ministro pagato dai cittadini per screditare e rendere debole la propria Nazione, sia semplicemente indegno”

Quindi, ha continuato Giorgia meloni, “Credo che un ministro pagato dai cittadini per screditare e rendere debole la propria Nazione agli occhi degli Stati esteri, soprattutto in una fase delicata come questa, sia semplicemente indegno. Il tutto solo per attaccare e diffondere menzogne contro i suoi avversari politici. Il 25 settembre col vostro voto potremo mandare una buona volta a casa la sinistra di Letta, Di Maio, Speranza e compagnia”.

Max