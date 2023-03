La Meloni sul Dl: “L’opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale, è falso, noi condoni non ne facciamo”

Come scriviamo in un altro articolo, da oggi scatta l’attesa possibilità da parte degli utenti, di poter aderire alla definizione agevolata comporta il pagamento di una percentuale variabile dal 5% al 100% del valore della controversia in funzione del grado di giudizio pendente e dall’esito delle pronunce giurisdizionali.

Ci riferiamo soprattutto a quanto contenuto nel recente decreto legge approvato dal Cdm nei giorni scorsi.

La Meloni: “Si è fatta molta confusione, l’opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale, è falso, noi condoni non ne facciamo”

Riguardo a quest’ultimo, oggi attraverso la sua pagina Fb, la premier Giorgia Meloni ha tenuto a rimarcare che “L’opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale, è falso”.

Dunque non si tratta affatto, come paventato da qualcuno, di una sorta di condono fiscale. Commentando infatti nello specifico quanta approvato dal governo, nel video postato la presidente del Consiglio illustrando il contenuto dell’ultimo decreto approvato, spiega che “c’è anche una norma che proroga i termini per regolarizzare la propria posizione a chi ha un contenzioso. C’è una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le norme penali, si è fatta molta confusione, l’opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale, è falso, noi condoni non ne facciamo“.

Max