La Parent Coach Danyla De Vincentiis a Radio Roma: “Non dobbiamo mai de-responsabilizzarci”

La Parent Coach Danyla De Vincentiis è tornata su Radio Roma Television per parlare del film “Il Postino“, la celebre pellicola con Massimo Troisi, attore, cabarettista, regista, sceneggiatore, comico, che ha perso la vita prematuramente, poche ore dopo la fine delle riprese. In occasione del venerdì Santo, infatti, la Parent Coach è intervenuta sul canale 14 del digitale terrestre a Roma e nel Lazio per approfondire il significato del film siglato Michael Radford e vincitrice del Premio Oscar come migliore attore e miglior film.

Parlando con la conduttrice Giulia Capobianco nel Salotto di Radio Roma nella rubrica “L’angolo del Parent Coach” la Dott.ssa Danyla De Vincentiis ha sottolineato come la dedizione dell’artista sia da “assimilare” e non paragonare o sovrapporre a quella di Cristo per i suoi discepoli. In vista della festività Pasquale, la Parent Coach, si è soffermata su alcuni aspetti della religione costantemente tralasciati, accantonati, forse banalizzati. La resurrezione di Cristo significa rinascere ed ognuno ha il suo, personale, modo di rinascere. “Questa però non è e non deve essere la panacea di tutti i mali” evidenzia la Dott.ssa De Vincentiis.

Credere non significa chiedere aiuto per passare un esame. “Non dobbiamo mai de-responsabilizzarci”. La religione è fatta di umiltà e tanta dedizione, come quella di Cristo… come quella di un artista, come Massimo Troisi, “può essere d’esempio ad ognuno di noi”. Appuntamento al prossimo intervento di Danyla De Vincentiis all’interno del programma tv “A Casa di Amici”.