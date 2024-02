La Parent Coach Danyla De Vincentiis e le emozioni: “Non dobbiamo soffocarle”

“Non dobbiamo soffocare le emozioni, sono tutte importanti”, lo sottolinea la Parent Coach Danyla De Vincentiis all’interno del programma “A Casa di Amici” su Radio Roma Television, il salotto del canale 14 del digitale terrestre Lazio dove ogni venerdì interviene con diversi spunti di riflessione.

Questa settimana la Dottoressa ha voluto porre l’attenzione sulle “Emozioni” prendendo spunto da uno degli ultimi film d’animazione che sono riusciti a catturare l’attenzione di bambini ed adulti, stiamo parlando di “Inside Out”, il lungometraggio d’animazione diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen, prodotto dai pilastri della Pixar.

La Dott.ssa De Vincentiis, apre il sipario di riflessione partendo proprio dal titolo, “quasi un ossimoro”: dentro – fuori. È un viaggio, quelle delle emozioni che partono e attraversano il “nostro dentro” e arrivano alla propagazione verso l’esterno.

Si parla poi delle emozioni base, quali la rabbia, gioia, disgusto, paura tristezza, sorpresa, che si mescolano tra loro negli esseri umani, dando origine a emozioni più complesse. In chiusura di questo articolo vi lasciamo il video con la puntata dello scorso 16 febbraio in cui la Dott.ssa De Vincentiis ha sottolineato l’importanza delle emozioni: “Tutte sono importanti, non dobbiamo cercare di soffocare alcuna di esse”. È chiaro, dunque, che i bambini, con l’aiuto delle proprie famiglie, grazie a cartoni animati di questo livello possano capire quanto le emozioni siano importanti nelle nostre vite, nella nostra adolescenza e lungo tutta la vita.